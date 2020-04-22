Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çocukların doğa için çağrılarını paylaştı:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çocuklara verilebilecek en değerli hediyenin onlara yaşanılabilir ve daha güzel bir dünya bırakmak olduğunu belirterek, "Çünkü doğanın geleceği, çocuklarımızın geleceği." ifadesini kullandı.

Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından çocukların doğanın korunmasına ilişkin mesajlarını içeren görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

"En Değerli Hediye" etiketiyle yaptığı paylaşımında Kurum, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza verebileceğimiz en değerli hediye onlara yaşanılabilir ve daha güzel bir dünya bırakmak. Çünkü doğanın geleceği, çocuklarımızın geleceği. Siz de tweetle butonuna basarak, yavrularımızın çağrısına destek olabilirsiniz."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bakanlıkça hazırlanan videoda ise çocuklar, şu mesajları verdi:

"Lütfen, su kullanımına dikkat ediniz, gelecekte susuz kalmak istemiyoruz./Doğanın geleceği benim geleceğim onun için lütfen bize yaşanılabilir bir dünya bırakın./ Lütfen gereksiz yere elektriği ve doğalgazı harcamayın, dünyamız ısınıyor ve bu bizim için çok kötü./Lütfen kapınızın önüne bir kap su ve mama koymaya devam edin, dostlarımız zor durumda ve gelecekte onlarla birlikte olmak istiyoruz./Güzel ülkemizde her şeyimiz var ama israf edersek bir gün olmayacak, lütfen elimizdekinin kıymetini bilelim."