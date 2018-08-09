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Çevre Bakanı: İstanbul'da yıkılması gereken binalar...

Kanal İstanbul Projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:07
Çevre Bakanı: İstanbul'da yıkılması gereken binalar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Günlük İcraat Programı Basın Buluşması'nda konuştu. Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili bilgi verirken "İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek" dedi. Kurum'un konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"YIKILMASI GEREKEN BİNALAR KANAL İSTANBUL PROJESİYLE TAŞINACAK"

Birinci eylemimimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi. Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız. Örnek şehircilik diyeceğimiz bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek.

"18 İLİMİZDE 33 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon çizdi tüm şehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldık. Bizim de 100 günlük eylem çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:07
  1. İstanbul
  2. Çevre Bakanı Murat Kurum

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