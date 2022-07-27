Cevizle istenmeyen tüylerden kurtulmanın kesin yolu! Pratik yöntemler

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber istenmeyen tüyler daha çok göze batmaya başlar. Çoğu kadın tüylerinden kurtulmak için lazer, epilasyon, jilet, ağda gibi yöntemleri tercih eder. İstenmeyen tüylerden acısız bir şekilde kurtulmak isteyenlere ise doğal kürleri tavsiye ediyoruz.

Ceviz kullanarak yapacağımız tüy yok edicinin tarifi şu şekilde:

Malzemeler

Ceviz kabuğu

1 su bardağı Su

Gazlı bez

Hazırlanışı

Bir el dolusu ceviz kabuğunu eski metal bir kaba alıyoruz ve başka bir kimyasal kullanmadan yakıyoruz. Külleri tarifimizin ana malzemelerini oluşturuyor. Ardından küllerin üzerine bir su bardağı suyu ekliyoruz ve 12 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 12 saatlik bekleyişin ardından gazlı beze küllü suyu emdirin ve tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye yapıştırın. Yarım saat beklettikten sonra durulayın. Birkaç kullanımın sonunda tüm tüyleriniz kendiliğinden kaybolacaktır.

Diğer tavsiye kür ise;

Kahve Kürü ile İstenmeyen Tüylerden 3 Dakikada Kurtulun

Kahvenin ve karbonatın kıl foliküllerini parçalayıcı özelliği vardır. Bu özellik ile çok doğal ve ucuz yolla istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Uygulamaya devam ettikçe tüylerin zayıfladığını ve yok olduğunu göreceksiniz.

Türk kahvesi ile tüy alma

Uygulanması:

2 kaşık toz Türk kahvesi ve 1 kaşık kabartma tozunu karıştırın.

Öncelikle uygulama yapacağınız yerin tabanına gazete, örtü gibi bir şey serin.

Kahve Karbonat karışımınızı uygulayacağınız bölgeye 3 dakika boyunca masaj yaparak uygulayınz.

30 Dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayınız.

Ne kadar uygulanmalı:

Tüyler tamamen bitinceye kadar her gün uygulanmalıdır.

Not: Tüylerin sıklığına göre 20 maximum 25 günde kökünden temizlenecektir.