Cevizin içindeki kabukları sakın atmayın! Cevizin içindeki zar şifa dağıtıyor

Ceviz kabuklarının suyu zengin vitaminlerden dolayı nemlendirme özelliğine sahiptir. Ceviz kabukları su da kaynatılarak ya da öğütülerek kullanılabilir ancak uzmanlar özellikle aşındırıcı olacağından öğütülerek yapılan ceviz kabuğu tozlarının cilt için kullanımını önermemektedir. Ceviz kabuklarını kaynattığınızda içeriğindeki besin değerleri suya geçer ve bu besleyici su hem saçınıza hem de cildinize oldukça faydalıdır

Ceviz kabuğunun cilde, saça faydaları

Bu kabuklarda dünyanın vitamini saklı.

Ceviz çekirdeklerini satın almak daha uygun görünebilir, ancak yağ asitlerini sıcaklık değişikliklerinden, havadan ve ışıktan koruyan kabuklarıdır ve bu kabuklar birçok değerli besin içerir.

Ceviz kabuğunda fazla miktarda B ve E vitamini bulunur.

Ceviz kabukları kaynatılarak cilde ve saça kullanılabilir

Ceviz kabuğu içindeki faydalı bileşenler sayesinde saçı koruma çemberine alarak, yıpranan saçlara iyileştirici bir imkan sağlar.

Ceviz kabuğu tozu doğal bir eksfoliyandır , yumuşak, pürüzsüz, sağlıklı bir cilt ortaya çıkarmak için donuk ve kuru cilt hücrelerini nazikçe temizler.

Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur ve cildin daha parlak ve parlak görünmesini sağlar.

Ceviz kabuğunun faydaları bu kadar değil, ceviz kabuğunu kaynatarak saçınıza sürdüğünüzde ortaya çıkan etkilerine şaşıracaksınız.

Cevizin içindeki kabuk nelere iyi gelir?

Öksürük için;

Özellikle öksürük, balgam problemine çok iyi geldiğini göreceksiniz.

Kolestrol için;

İçindeki omega 3, yağ yakımını aktif hale getiriyor ve faydalı kolestrolü artırıyor. Bu nedenle kötü kolestrolü olanların özellikle bu ceviz kabuğu çayını içmesi gerekiyor.

Zayıflamak için;

Bölgesel yağlanması olanlar için de işe yarıyor: Diyet yaptığı halde göbek ve basenlerinde fazlalık olanlar içtiği taktirde bölgesel yağlarının eridiğini görecekler.

Nasıl Yapılır?

Birkaç parça kabuğu 1 fincan suda 2-3 dakika, kırmızı renk alana kadar kaynatın, biraz demlendikten sonra her gün 1 bardak için.

Ceviz kabuğu faydaları nelerdir?

Ceviz kabukları bariyeri; insan vücudunun işlemesi için gerekli olan bir özelliğine sahiptir. İyot eksikliği insan vücudunda tiroid bozukluğuna, göğüs hastalıklarına, diyabet gibi birçok hastalığa neden olabilmektedir. Kişide halsizlik, ellerde titreme, sinirlilik durumu, yüksek tansiyon, uykusuzluk gibi etkiler de göstermektedir.



Ceviz kabuğunun faydalarından yararlanmak için en iyi yararlanma şekli ceviz kabuklarının su ile kaynatılmasıdır. Ceviz kabuğu cilde ve parlaklık veren dişlerin beyazlamasını sağlayan besinleri içerir. Ceviz kabuğunun sert kısımlarının yanı sıra cevizin içinde bulunan ve cevizi saran ince kabuk oldukça önemli ve faydalıdır.



- Ceviz kabuğu bağışıklığı artırıcı etkiye sahiptir. Kabuklarının kaynatılarak içilmesi kişilerin bağışıklığını arttırıcı bir özelliğe sahiptir. Antioksidan içeriği sayesinde özellikle kış aylarında ceviz kabuğu suyu tüketilmesi uzmanlarca tavsiye edilmektedir.



- Yaşlanmayı geciktirir. Cilt için en önemli vitaminlerden bir tanesi olan B vitamini ceviz kabukları içerisinde bolca bulunan bir vitamin çeşididir. B vitamini stresi yönetmesi ve stres seviyesini düşürmesi ile bilinen bir vitamindir. Yüksek stres seviyesinden dolayı kişilerde cilt bozuklukları ve kırışıklıklar meydana gelir. Bunu önlemek için B vitamini ve E vitamini oldukça etkilidir. Ceviz kabukları da B vitamini yönüyle oldukça zengin bir besin olduğu için tüketilmesi cilt yaşlanmasını geciktirici bir etki yaratır.



- Göz çevresindeki halkalardan kurtulmayı sağlar. Ceviz kabukları özellikle göz çevresinde oluşan koyu renkli halkaların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Cildin canlı ve ışıltılı görünmesini sağlayan ceviz kabuğu suyu özellikle göz çevresinde oluşan koyu renkli halka ve gözlerde ki şişliği yatıştırma konusunda oldukça etkilidir. Ceviz Kabuğu suyunun pamuk yardımıyla göz altlarında bekletilmesi iyi sonuçlar vermeyi sağlayacaktır.



- Kepeği Önler. Ceviz kabukları aynı zamanda nemlendirme özelliği sayesinde saçlar için oldukça önemli bir besindir. Hem saç, hem saç dipleri için oldukça önemli olan ceviz kabuğu suyu duştan sonra saç diplerine masaj yapıldığında 0 doğal ve etkili olan kepek önleyici bir görev görür.



Ceviz kabuğu suyunun az bilinen faydaları



- Kanseri önler. Her sabah ceviz kabuğu suyu içmek kanserden koruyucu bir etki göstermektedir.



- Saç rengini düzenler. Ceviz kabuğu saça sağlıklı bir parlaklık kazandırırken saç rengini de güzelleştiren bir etkiye sahiptir.



- Kabızlığı önler ve sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Özellikle kabızlık yaşayan ve buna bağlı kilo sorunu bulunan kişiler bağırsakların hareketlerini artırmak amacıyla ceviz kabuğu suyu tüketebilir. Sindirim sistemleri problemlerini kısa sürede çözme konusunda ceviz kabuğu suyu oldukça etkilidir.

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