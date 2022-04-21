Bağırsak temizliği: Bağırsakları, boşaltıp temizleyecek doğal karışım tarifleri

Bağışıklık sisteminizin kalbi olan kolonlar (bağırsaklar) temiz olmazsa vücudumuzda belli başlı aksaklıklar ve hastalıklar meydana gelebilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan kolon, su, tuz, vitamin ve besin maddelerinin sindirilmeyen besin maddelerinden ayıklanmasından, ince bağırsakta sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur.

Kolon temizliği (kalın bağırsak temizliği) nasıl yapılır?

Antioksidan deposu yeşil elma

Malzemeler:

1 adet küçük yeşil elma

1 dilim ananas

Kabuklu küçük salatalık

1 küçük portakal

1 kaşık aloe vera jeli

Uygulama:

Tüm malzemeleri bir blender içine atın ve iyice püre haline getirin. Ezilen malzemelerin üzerine 1 bardak su ekleyerek biraz sıvı hale gelmesini sağlayın. Hazırladığınız karışımı günde 2 defa içmeniz gerekecek. Toplamda 7 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere taze şekilde içerek bağırsaklarınızı tüm zararlı maddelerden arındırabilirsiniz. Bu kür aynı zamanda yağ yakıcı ve ödem atıcı olduğu için diyet yapanların da çok seveceği bir tariftir.

Bağırsakları, boşaltıp temizleyecek doğal karışım

Hearty Soul, kolonun detoksifiye edilmesi ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olabilecek bir kolon temizleyici üretti. Vücudun iyileşmesine yardımcı olur ve vücudun toksinleri atması için ihtiyaç duyduğu lifi, besinleri ve vitaminleri içeren 4 bileşenli bir elma-bal karışımıdır.

Kolon temizleyici için malzemeler

1 elma,

1 yemek kaşığı keten tohumu,

1 yemek kaşığı Chia tohumu,

1 yemek kaşığı bal ve

1 bardak su.

Hazırlanışı ve kullanışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve chia tohumları genişlemeye başlayana kadar bekleyin. Bu temizleyiciyi tercihen aç karnına içip toksik atıklardan kurtulun.

Elma, bağırsak hareketlerini uyaran, çözünen ve çözünmeyen lifleri içerir. Keten tohumunda lif, antioksidan ve Omega-3 yağ asitleri bulunur. Bağırsakta besin emilimini arttırır, kalp sağlığına faydalıdır ve kolon kanseri ile savaşır. Chia lif, Omega-3 yağ asitleri, vitaminler içerir ve kalp sağlığını iyileştirir. Sağlıklı bir sindirim sistemini destekler. Bal antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiseptik özelliklere sahiptir ve kolon kanserine karşı koruma sağlar.