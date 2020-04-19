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Gündem

Çevir kazı yanmasın! Alay konusu olan İmamoğlu: Yanlışlıkla oldu

İstanbul'da hafta sonu 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teknik olarak imkansız olan hayali icraatının alay konusu olması üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı, 'yanlışlıkla oldu' dedi.

2020-04-19 20:05:00 - 2020-04-19 20:10:57
Çevir kazı yanmasın! Alay konusu olan İmamoğlu: Yanlışlıkla oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hafta sonu 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia etmişti. Şehir hastanesinin yollarını bile 'bütçe yok' diyerek yapmayan İBB Başkanı, teknik olarak imkansız olan bir icraatı gerçekleştirdiğini ileri sürerek sosyal medyada alay konusu oldu.

"Sehven yazılmıştır"

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, '500 bin ton' ifadesinin yanlışlıkla yazıldığını ileri sürdü.

Twitter'dan paylaşım yapan İBB Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Düzeltme; asfalt çalışması paylaşımındaki '500 bin ton' ifadesi sehven yazılmıştır. Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapılmıştır. 2020 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin tondur. Bizi bu maddi hata için uyaran tüm dostlara teşekkür ederim."

Yine alay konusu oldu

İBB Başkanı İmamoğlu, açıklamasının ardından tekrar alay konusu oldu. İmamoğlu'na gelen tepkiler şöyle:

Şehir hastanesinin yollarını yapamayan İmamoğlu'ndan ilginç iddia! Alay konusu oldu
Şehir hastanesinin yollarını yapamayan İmamoğlu'ndan ilginç iddia! Alay konusu oldu

Gündem

Şehir hastanesinin yollarını yapamayan İmamoğlu'ndan ilginç iddia! Alay konusu oldu

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Yorumlar

hizipsavar

acıyorum hizipciler. dünya tarihinde bu kadar .... bir seçmen yok. fox da anlatıyor çiftcinin hem tohumunu hem gübresini hem ilacını vereceklermiş. hizipciler de vayya başkana bak demek türkiyeye başkan olsa. ulan istanbulda o kadar ekilene alan nerde kaldı ki olsa bile eken nerde ne tohumu anca evlere dağıyıtır saksıda eksinlr diye kimse bunu sorgulamıyor hayal aleminde uyuda uyu
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