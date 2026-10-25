Çetelere karşı Avrupa ile Ortak Eylem Planı!

Türkiye, yurt dışına kaçan suç örgütü liderleri ve şüphelilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu yıl 42 ülkeden 714 suçlunun Türkiye’ye getirildiği belirtilirken, iade süreçlerinde yaşanan engellerin aşılması için Avrupa ülkelerine suç örgütlerinin oluşturduğu tehditlere ilişkin raporlar sunulacağı bildirildi.

Ankara’nın organize suç ağlarına nefes aldırmaması üzerine çete üyeleri ve elebaşlarının ana sığınağı Avrupa ülkeleri oluyor.

Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya ve İtalya’da yapılanan firari baronlar eylemlerini uzaktan yönetmeye çalışıyor. Türkiye ise suçluların iadesi için yoğun diplomasi yürütüyor. Son olarak Belçika ile uyuşturucu ve çetelerle mücadeleyi kapsayan “Ortak Eylem Planı” imzalandı. Bu adım, yeni nesil çetelerle mücadelenin ilk halkalarından biri. İade süreçlerinde “insan hakları” veya “adil yargılanma” gerekçelerine sığınan Avrupa başkentlerine, çetelerin uyuşturucu pazarını ve sokak güvenliğini nasıl tehdit ettiğine dair istihbarat raporları sunulacak. Hedef, Belçika modelini tüm Avrupa’ya yayarak firari baronların güvenli limanlarını yok etmek. Bu yıl 600’den fazla suç örgütüne 1.675 operasyon yapıldı; 42 ülkeden 714 suçlu yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

BARIŞ BOYUN ÖRGÜTÜ

Davada Bahadır Akdağ ve Zafer Boyun 12’şer defa müebbet alırken firari liderlerin dosyaları ayrıldı. İtalya’daki elebaşı Barış Boyun için yapılan iki iade talebi, cezaevi şartları ve insan hakları gerekçesiyle reddedildi. Bayram Demir’in Milano’da tutukluluğu sürüyor. Kırmızı bültenle aranan Tolga Gültepe’nin, çetenin Gürcistan üzerinden yürüttüğü uyuşturucu ve lojistik ağını yönettiği üzerinde duruluyor. Kilit isimler Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Ermenistan’dan iade edildi. Gürkan Baltaş ve Volkan Reçber Grubu ise Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan hattında aranıyor.

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ

Daltonlar, Polonya’daki Starlink uydularına yönelik saldırıyla da anılıyor. Elebaşı Beratcan Gökdemir (Can Dalton) Rusya’da ev hapsinde. Örgüt yöneticilerinden Sinan Memi Polonya’dan, Atakan Avcı Bulgaristan’dan, Aslan Alkan Ekvador’dan getirildi. Avrupa sorumluları Furkan Yavuz ve Caner Koçer Belçika’da çatışmada öldürüldü.

CASPERLAR ÇETESİ

Lider İsmail Atız, Almanya’da serbest bırakıldıktan sonra İtalya’da tutuklandı. Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda tutukluluğu sürüyor.