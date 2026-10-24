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Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'daki askeri havaalanı vuruldu AK Parti'nin kritik isminden olay fon krizi çıkışı: Bizim şirketimiz vurgunu yiyenler arasında KYK 2026 burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB duyurusunda İstanbul Barosu seçimlerinde skandal: Başörtüyü yasaklayanlar, LGBT’yi dayatmaya kalktı Flick’ten Arda Güler’e övgü dolu sözler: “En iyilerinden biri” Kayseri’de hafızlık coşkusu: 738 hafız icazet aldı Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler
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Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

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Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

#1
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

Taksi esnafı ile paylaşım platformu arasında yıllardır süren hukuki mücadele, İstinaf Mahkemesi'nin verdiği emsal karar ile yeni bir boyut kazandı. İlk derece mahkemesinin haksız rekabet gerekçesiyle verdiği yasak kararını iptal eden üst mahkeme, Anayasa'daki "girişim özgürlüğü" vurgusuyla dikkat çekti. Kararda, yasa koyucu tarafından yasaklanmamış veya yetkili idarelerce ruhsata bağlanmamış bir ticari faaliyetin mahkeme kararıyla engellenemeyeceği ifade edilerek TBMM’ye yeni bir ulaşım mevzuatı çağrısında bulunuldu. Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem kararı "Artık resmi olarak yüzde 100 yasalız" diyerek duyururken, kararın saha denetimlerine ve idari cezalara yansıması konusundaki detaylar merak konusu oldu.

#2
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

MARTI TAG YASAL MI? İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI NE ANLAMA GELİYOR? İstinaf Mahkemesi (14. Bölge Adliye Mahkemesi), taksi odalarının "haksız rekabet" ve "kapatma" talebiyle açtığı davaları esastan reddetti. Mahkeme gerekçesinde şu iki kritik noktayı öne çıkardı:

#3
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

Girişim Özgürlüğü ve Ticaret Serbestisi: Yasalarla veya idari düzenlemelerle açıkça yasaklanmayan bir uygulamanın mahkeme kararıyla engellenmesi Anayasa’nın girişim özgürlüğü ilkesine aykırıdır.

#4
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

Yargının Yasama Yerine Geçememesi: Kent içi ulaşımın teknolojik gelişmelere göre yeniden düzenlenmesi yasa koyucunun (TBMM) görevidir; mahkemeler genel yasaklama kararı veremez. Bu karar doğrultusunda özel hukuk ve haksız rekabet boyutuyla Martı TAG'ın engellenmesi veya yasaklanması kararı ortadan kalkmıştır.

#5
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

MARTI TAG KULLANMAK YASAK MI? SÜRÜCÜ VE YOLCULAR İÇİN SON DURUM: İstinaf kararı şirketin haksız rekabet yapmadığına ve uygulamanın mahkemece kapatılamayacağına hükmetmiştir. Ancak bu karar ile saha denetimleri arasındaki farkı iyi anlamak gerekir: Şirket ve Uygulama Açısından: Martı TAG platformunun faaliyet göstermesi, erişime açık kalması ve hizmet vermesi hukuken meşrudur.

#6
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

Trafik ve İdari Mevzuat Açısından: Emniyet birimleri ve trafik zabıtaları denetimlerini Karayolları Trafik Kanunu ve belediye (UKOME) mevzuatlarına göre yürütmektedir. Mahkemenin haksız rekabet davasında verdiği karar, idari izin ve çalışma ruhsatı zorunluluklarını doğrudan ortadan kaldırmamaktadır.

#7
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

MARTI TAG CEZASI VAR MI? TRAFİK DENETİMLERİNDE NE OLUYOR? Kullanıcıların ve sürücülerin en çok merak ettiği idari ceza hususunda hukuki gerçekler şöyledir: Sürücü Cezaları: Trafik ekipleri denetim sırasında Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2/3 maddesi (belediyeden izin/ruhsat almaksızın yolcu taşımak) kapsamında işlem yapabilmektedir. 23 Ekim 2026 tarihli İstinaf kararı trafik mevzuatındaki idari para cezalarını otomatik olarak sıfırlamaz veya yürürlükten kaldırmaz.

#8
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

Cezalara İtiraz Hakkı: Kesilen idari yaptırımlara karşı Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde itiraz hakkı saklıdır.

#9
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

SIKÇA SORULAN SORULAR Martı TAG davası kesin olarak bitti mi? İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi ilk derece mahkemesinin durdurma kararını kaldırmış ve davayı reddetmiştir. Kararın Yargıtay nezdindeki temyiz süreçleri takip edilmekle birlikte, mevcut durumda erişim engeli ve kapatma kararı bulunmamaktadır.

#10
Foto - Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem ne dedi? Oğuz Alper Öktem, kararın ardından "En başından beri hukuka güvendik. TAG Anayasa'da yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucudur. Artık resmi olarak yüzde 100 yasalız" açıklamasını yapmıştır. Yeni yasal düzenleme yapılacak mı? İstinaf Mahkemesi karar metninde teknolojik gelişmeler ışığında kent ulaşımının yeni bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyduğunu ve bu görevin TBMM'de olduğunu açıkça belirtmiştir. Önümüzdeki dönemde paylaşımlı yolculuk yasasının meclis gündemine gelmesi beklenmektedir.

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