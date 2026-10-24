Martı TAG artık yasal mı? Martı TAG kullanmak yasak mı, cezası var mı? İşte tüm gerçekler

Taksi esnafı ile paylaşım platformu arasında yıllardır süren hukuki mücadele, İstinaf Mahkemesi'nin verdiği emsal karar ile yeni bir boyut kazandı. İlk derece mahkemesinin haksız rekabet gerekçesiyle verdiği yasak kararını iptal eden üst mahkeme, Anayasa'daki "girişim özgürlüğü" vurgusuyla dikkat çekti. Kararda, yasa koyucu tarafından yasaklanmamış veya yetkili idarelerce ruhsata bağlanmamış bir ticari faaliyetin mahkeme kararıyla engellenemeyeceği ifade edilerek TBMM’ye yeni bir ulaşım mevzuatı çağrısında bulunuldu. Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem kararı "Artık resmi olarak yüzde 100 yasalız" diyerek duyururken, kararın saha denetimlerine ve idari cezalara yansıması konusundaki detaylar merak konusu oldu.