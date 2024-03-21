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Dünya Çeteler başkent sokaklarını ele geçirdi!
Dünya

Çeteler başkent sokaklarını ele geçirdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 09:16:00 -
Çeteler başkent sokaklarını ele geçirdi!

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti'de çatışmaların şiddeti artıyor.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti'de çatışmaların şiddeti artıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inin kontrol eden çeteler merkez bankasına saldırdı.

Polis ve bankanın güvenlik görevlileri saldırganları engelledi.

En az 3 saldırganın öldürüldüğü bir güvenlik görevlisinin yaralandığı duyuruldu.

BM geçen hafta başkent Port-au-Prince'te 17 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
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Geçen yıldan bu yana süren çete isyanlarında 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD de ülkeden vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Ülkeyi terk etmek isteyenler için helikopter seferleri organize ediliyor.

Beyaz Saray tahliye için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıldığını duyurdu.

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