  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çeşme'deki yangın büyüyerek devam ediyor! Siteler boşaltıldı
Gündem

Çeşme'deki yangın büyüyerek devam ediyor! Siteler boşaltıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyüyerek devam ederken tedbir amaçlı 2 site boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 22:58:00 -
Çeşme'deki yangın büyüyerek devam ediyor! Siteler boşaltıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı 2 sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan alevlere müdahale sürerken, tedbir amaçlı olarak iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar evlerini terk etti

Alevlerin yaklaşması sebebiyle boşaltılan Sertur ve Özpamir sitesinde vatandaşlar evlerini terk ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin parladığı kaydedildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23