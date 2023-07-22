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Yerel Çeşme'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Yerel

Çeşme'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Yeniakit Publisher
2023-07-22 01:03:00 - 2023-07-22 01:05:55
Çeşme'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 23.00 sıralarında Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor.

Öte yandan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.


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