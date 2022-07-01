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Yerel Çeşme'de korkutan yangın
Yerel

Çeşme'de korkutan yangın

Yazın gelmesiyle birlikte ormanlık alanlarda tedbirler alınırken, Çeşme'de makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 16:03:00 -
Çeşme'de korkutan yangın

İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıkarken, Orman ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
İzmir’in Çeşme ilçesi eski Ovacık yolu mevkiinde bulunan kırsal alanda dumanlar yükselmeye başladı. Gelen ihbar üzerine, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bayraktar TB2 insansız hava aracı da yangını görüntüledi. Bölgeye; İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 8 arazöz, 1 dozer, 2 helikopter ve 2 uçak yönlendirildi. Makilik alandaki yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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