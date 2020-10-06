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Aktüel Çeşme'de 4 işletmenin faaliyeti durduruldu
Aktüel

Çeşme'de 4 işletmenin faaliyeti durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:15:05 -
Çeşme'de 4 işletmenin faaliyeti durduruldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde ruhsata aykırı faaliyet gösteren 4 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Çeşme Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denetimlerde ruhsatları haricinde pavyon olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 işletmenin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, aynı işletmelerin toplum sağlığı için tehlike arz eden faaliyetlerinin devam ettiği gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 Ekim'de 15 gün süreyle kapatılmasının da kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

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