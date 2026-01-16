Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! 1067 şüpheli yakalandı

Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Ocak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 452 ve ifadeye yönelik aranan 538 olmak üzere 1067 kişi yakalandı.

