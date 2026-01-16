  • İSTANBUL
Gündem

Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! 1067 şüpheli yakalandı

Başkent Ankara'da son bir haftada kolluk kuvvetlerince çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı.

Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Ocak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 452 ve ifadeye yönelik aranan 538 olmak üzere 1067 kişi yakalandı.

