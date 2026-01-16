Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonu ve yapılan anlaşmalara riayetsizliği üzerine Halep kırsalına kapsamlı askeri tahkimat başlattı. Batı’nın aparatına dönüşen yapıların Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi, bölgede kalıcı huzurun ancak tavizsiz bir devlet otoritesiyle sağlanabileceğine işaret ediyor

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni inşa sürecinde, SDG’nin ikircikli tutumu Halep çevresinde askeri hareketliliğe sebep oldu. Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG unsurlarının devlet disiplinine girmesi yönündeki çağrısını yinelerken, bu yapının 14 yıllık çatışma sürecinde eski rejimle temasını sürdürdüğünü ve fetih hamlelerini baltaladığını vurguladı.

Nisan 2025 tarihinde imzalanan ve Şeyh Maksud bölgesinden çekilmeyi esas alan mutabakatın SDG tarafından çiğnenmesi, Halep genelinde sivil alanların bombalanması sonucunu doğurdu. Suriye ordusu, hem SDG’nin hem de eski rejim kalıntılarının bölgedeki istikrarı hedef alması üzerine Halep’in doğu kırsalına ilave takviye birlikler sevk etti. Şara’nın "güvenin bir gecede inşa edilemeyeceği" yönündeki beyanları, dış destekli yapıların Suriye’nin geleceğinde ancak merkezi otoriteye tam bağlılık göstermeleri halinde yer bulabileceklerini teyit ediyor. Halep’in tarım ve sanayi merkezi olma hedefi, bu güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesini zorunlu kılıyor. Suriye’nin istikbali, küresel güçlerin yerel maşalarını tasfiye ederek tam bağımsız ve sarsılmaz bir merkezi iradeyi tesis etmesine bağlı görünüyor.