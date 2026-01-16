  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’li eski Bakan’dan skandal sözler: Gazze soykırımı, tarih kitaplarında olmamalı Barzani'nin yayınlatmadığı Şara röportajının arkasından PKK çıktı: SDG emri PKK’dan alıyor, buna seyirci kalacak değiliz Yolsuzluğu eleştirenin nefesini kesiyorlar! Topun ucundaki CHP'liden partisine salvalor TBMM'den geçti! En düşük emekli maaşı resmiyet kazandı AK Parti’den CHP’yi hoplatacak mesaj: Rahat olun biz daha yeni başlıyoruz! ABD’liler istemiyor Teröristbaşı Suriye’de! İşgal ettikleri yerleri gezdi, 'Burada kalıcıyız' dedi İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak Trump'ın hiç hoşuna gitmeyecek! Amerikalıların yüzde 75'i karşı çıkıyor Sözde emekçi CHP’li İBB’ye protesto! ‘Üşüyoruz ikramiyelerimiz kesilmesin'
Dünya Halep’te devlet otoritesi yeniden tesis ediliyor!
Dünya

Halep’te devlet otoritesi yeniden tesis ediliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Halep’te devlet otoritesi yeniden tesis ediliyor!

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonu ve yapılan anlaşmalara riayetsizliği üzerine Halep kırsalına kapsamlı askeri tahkimat başlattı. Batı’nın aparatına dönüşen yapıların Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi, bölgede kalıcı huzurun ancak tavizsiz bir devlet otoritesiyle sağlanabileceğine işaret ediyor

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonu ve yapılan anlaşmalara riayetsizliği üzerine Halep kırsalına kapsamlı askeri tahkimat başlattı. Batı’nın aparatına dönüşen yapıların Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi, bölgede kalıcı huzurun ancak tavizsiz bir devlet otoritesiyle sağlanabileceğine işaret ediyor

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni inşa sürecinde, SDG’nin ikircikli tutumu Halep çevresinde askeri hareketliliğe sebep oldu. Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG unsurlarının devlet disiplinine girmesi yönündeki çağrısını yinelerken, bu yapının 14 yıllık çatışma sürecinde eski rejimle temasını sürdürdüğünü ve fetih hamlelerini baltaladığını vurguladı.

Nisan 2025 tarihinde imzalanan ve Şeyh Maksud bölgesinden çekilmeyi esas alan mutabakatın SDG tarafından çiğnenmesi, Halep genelinde sivil alanların bombalanması sonucunu doğurdu. Suriye ordusu, hem SDG’nin hem de eski rejim kalıntılarının bölgedeki istikrarı hedef alması üzerine Halep’in doğu kırsalına ilave takviye birlikler sevk etti. Şara’nın "güvenin bir gecede inşa edilemeyeceği" yönündeki beyanları, dış destekli yapıların Suriye’nin geleceğinde ancak merkezi otoriteye tam bağlılık göstermeleri halinde yer bulabileceklerini teyit ediyor. Halep’in tarım ve sanayi merkezi olma hedefi, bu güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesini zorunlu kılıyor. Suriye’nin istikbali, küresel güçlerin yerel maşalarını tasfiye ederek tam bağımsız ve sarsılmaz bir merkezi iradeyi tesis etmesine bağlı görünüyor.

Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor
Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor

Dünya

Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor

MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı
MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı

Gündem

MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı

Teröristbaşı Suriye’de! İşgal ettikleri yerleri gezdi, 'Burada kalıcıyız' dedi
Teröristbaşı Suriye’de! İşgal ettikleri yerleri gezdi, 'Burada kalıcıyız' dedi

Dünya

Teröristbaşı Suriye’de! İşgal ettikleri yerleri gezdi, 'Burada kalıcıyız' dedi

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ruhi Dumlu

Rabim yar ve yardımcınız olsun Ahmet şara
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Türkiye günlerdir, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaş..
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesi, Türk basınında “Turn..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23