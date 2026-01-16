  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'la ilgili son dakika açıklaması: 800 idam durduruldu Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Melih Gökçek böyle paylaştı: Mansur'un içinden geçmiş Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin! İspanya'dan Trump'ı kızdıracak öneri Dönemin Türkiye’sinde bakın adalet nerede dağıtılıyordu! Manukyan'ın evini bilmeyen kuşağa gelsin Kemiklerin, boyunların kırıldığı GS-FB maçı davasında karar açıklandı: Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde’ye 1.5 yıl hapis!
Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Karayolları Genel Müdürlüğü; yola çıkacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren bülteni paylaştı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometreleri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyonu çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 19 Ocak'a kadar 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması uygulanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

 

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde 100. Yıl Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri mevkisindeki fiber optik sistemlerinin onarım çalışması dolayısıyla 23.00-05.00 saatlerinde bağlantı yolu aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım ağır taşıtlar hariç 13-15. kilometrelerdeki Abdulkadir Köyü yolundan sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ulaşıma kar engeli! THY ve AJet'ten peş peşe iptal haberleri geldi
Ulaşıma kar engeli! THY ve AJet'ten peş peşe iptal haberleri geldi

Aktüel

Ulaşıma kar engeli! THY ve AJet'ten peş peşe iptal haberleri geldi

Kayseri-Malatya yolu tamamen kapandı! Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Kayseri-Malatya yolu tamamen kapandı! Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Yerel

Kayseri-Malatya yolu tamamen kapandı! Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Hava ulaşımına kar engeli! İstanbul'daki dev havalimanlarında uçuşlar bir bir iptal ediliyor!
Hava ulaşımına kar engeli! İstanbul'daki dev havalimanlarında uçuşlar bir bir iptal ediliyor!

Gündem

Hava ulaşımına kar engeli! İstanbul'daki dev havalimanlarında uçuşlar bir bir iptal ediliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23