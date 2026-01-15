Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen düzenlemelerle, gayrimenkul satışlarında hem vergi kayıplarının önüne geçilmesi hem de sahte ilanların engellenmesi hedefleniyor. 2026 yılı itibarıyla tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri, banka kayıtları ve resmi para transferleriyle çapraz denetime tabi tutulacak.

Gerçek satış bedeli tapuda zorunlu hale geliyor

Yeni uygulamayla birlikte, tapuda beyan edilen bedel ile fiili satış tutarı arasındaki uyumsuzluklar daha yakından izlenecek. MASAK kaynaklı denetimlerin sıkılaştırılması sayesinde, satış bedelinin bankacılık işlemleri ve resmi kayıtlarla uyumlu olması zorunlu olacak. Böylece düşük bedel gösterilerek yapılan usulsüzlüklerin tespitinin kolaylaşması bekleniyor.

Tapu harcı ve döner sermaye ücretleri dijital sistemlerle izlenecek

Tapu harcı, mevcut uygulamada olduğu gibi satış bedelinin toplamda yüzde 4’ü oranında tahsil edilmeye devam edecek. Ancak yeni dönemde, harç tutarını azaltmak amacıyla yapılan rayiç bedel üzerinden beyan girişimleri dijital sistemler aracılığıyla daha hızlı tespit edilecek.

Öte yandan, tapu işlemlerinde alınan döner sermaye bedeli 2026 tarifesiyle güncellendi. Ücretler; işlem türü, resmi tarife ve yöresel katsayı gibi kriterlere göre değişiklik gösterirken, güncel kalemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) yayımladığı tarife cetvelinde yer alıyor.

1 Şubat 2026’dan sonra yetkisiz ilan yayımlanamayacak

Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor. Buna göre;

Taşınmaz sahipleri, emlak işletmelerine e-Devlet üzerinden ilan yetkisi verecek.

E-Devlet yetkilendirmesi olmayan satılık taşınmaz ilanları yayımlanamayacak.

Sahte ilan, mükerrer ilan ve kapora dolandırıcılığı gibi mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Resmi yazışmalara yansıyan bilgilere göre, belirtilen tarihten sonra tüm satılık konut ve taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması teknik bir zorunluluk haline gelecek. Düzenlemeyle birlikte gayrimenkul piyasasında şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı işlemlerin azaltılması hedefleniyor.