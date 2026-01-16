ABD'de 6 şiddetinde deprem

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 şiddetinde deprem meydana geldi.

ABD'nin Oregon eyaletinin açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre, Oregon açıklarında deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün, eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi.

Büyüklüğü 6 olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine dair de bilgi verilmedi.

