Gündem
4
Yeniakit Publisher
Öğretmene silahla saldıran suç makinesi velinin ilk sözleri çıldırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Öğretmene silahla saldıran suç makinesi velinin ilk sözleri çıldırttı

Adana'da ilkokulun önünde öğretmene silahla saldıran veli sokakta yürürken yakalandı. Saldırgan velinin ilk sözleri ağızları açık bıraktı.

#1
Foto - Öğretmene silahla saldıran suç makinesi velinin ilk sözleri çıldırttı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda 12 Ocak'ta dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) okuldan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni A.G'yi okul önünde beklemeye başladı. M.P., yanına gelen A.G'ye saldırdı.

#2
Foto - Öğretmene silahla saldıran suç makinesi velinin ilk sözleri çıldırttı

Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüphelinin Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahalleyi ablukaya alan polis, M.P'yi sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

#3
Foto - Öğretmene silahla saldıran suç makinesi velinin ilk sözleri çıldırttı

Saldırıyı gerçekleştirip kaçan M.P'nin ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. M.P'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda M.P., "Oğlumun başka okula nakledilmesinden dolayı saldırdım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. basın mensuplarına, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi.

