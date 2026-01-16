  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık hizmetlerinde çok daha iyisini yapacağız Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı Resmi Gazete'de yayımlandı! Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı Tıka basa yiyebileceksiniz! Fasulyenin gazını alan doğal yöntem İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de AK Parti kampanyasının reklamını CHP üstlendi... Şaşırdık mı? Hayır! Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Bir sürpriz isim daha kadroya katıldı
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

Burundaki siyah noktaları 5 günde yok eden tarif belli oldu. Cilt tipine göre değişkenlik gösterse de bu maske siyah noktaların temizlenmesine yardımcı olabilir.

#1
Foto - Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

Hem pratik hem etkili olan maske tarifleri burundaki siyah noktalara savaş açıyor. Bu tarif, cildinizi fazla yormadan temizlik sağlıyor. Ancak, maskeyi kullanmadan önce cilt testini unutmayın! Burundaki siyah noktaları temizlemeye yardımcı olabilecek doğal bir maske tarifi hazırladık. Ancak, unutmamanız gerekir ki, her cilt farklıdır, bu yüzden bu maske her cilt tipi için uygun olmayabilir. Yeni bir cilt bakım ürünü veya maskesi kullanmadan önce, cildinizde küçük bir alanda test yapmanız iyi bir fikir olabilir.

#2
Foto - Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

BURUNDAKİ SİYAH NOKTALARA 5 GÜNLÜK MASKE İşte siyah noktaları temizlemeye yardımcı olabilecek, 5 günde düzenli kullanımda etkili olabilecek bir maske tarifi:

#3
Foto - Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

Siyah Noktalar İçin Bal ve Tarçın Maskesi Malzemeler 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı bal 1 çay kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

#4
Foto - Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

Hazırlık ve Uygulama: Tarçın ve balı karıştırın: Küçük bir kapta tarçın ve balı iyice karıştırın. Limon suyu ekleyin (isteğe bağlı): Limon suyu, ciltteki fazla yağı alabilir ve cildi sıkılaştırabilir. Limon suyu eklemeyi tercih ediyorsanız, bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz.

#5
Foto - Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

Yüzünüzü temizleyin: Maskeyi uygulamadan önce yüzünüzü iyice temizleyin ve cildinizi nazikçe kurulayın. Maskeyi uygulayın: Karışımı, parmak uçlarınızla burun bölgesindeki siyah noktalı alanlara nazikçe uygulayın. Bekleme süresi: Maskeyi 10-15 dakika kadar cildinizde bekletin.

#6
Foto - Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

Yıkama: Ilık suyla maskeyi temizleyin. Nazik bir temizleyiciyle de cildinizi temizleyebilirsiniz. Kullanım önerisi: Bu maskeyi 5 gün boyunca düzenli olarak, tercihen akşamları kullanabilirsiniz. Cildinizi fazla yormadan, düzenli kullanımda siyah noktaların azaldığını görebilirsiniz.

#7
Foto - Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

EKSTRA İPUÇLARI Cildinizi nemlendirin: Maskeyi uyguladıktan sonra cildinizi nemlendirmeniz önemlidir.

#8
Foto - Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

Daha güçlü sonuçlar için buhar banyosu: Maskeyi uygulamadan önce yüzünüzü sıcak suyla buharda tutarak gözeneklerin açılmasını sağlayabilir ve maskenin etkinliğini artırabilirsiniz. Bu maskenin siyah noktalar üzerinde etkili olması birkaç gün sürebilir, ancak düzenli kullanımda zamanla ciltteki siyah noktaların azaldığını gözlemleyebilirsiniz./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır
Gündem

Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır

AK Parti çatısı altında siyaset yapıp bugün CHP mahallelerine şirinlik yapan Bülent Arınç’ın "tutuksuz yargılama" çıkışına sert tepki göster..
İran hava sahasını kapattı!
Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için..
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu metresi olduğu id..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23