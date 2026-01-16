Siyah noktaları 5 günde yok ediyor: Tarçınla karıştırıp sürün!

Hem pratik hem etkili olan maske tarifleri burundaki siyah noktalara savaş açıyor. Bu tarif, cildinizi fazla yormadan temizlik sağlıyor. Ancak, maskeyi kullanmadan önce cilt testini unutmayın! Burundaki siyah noktaları temizlemeye yardımcı olabilecek doğal bir maske tarifi hazırladık. Ancak, unutmamanız gerekir ki, her cilt farklıdır, bu yüzden bu maske her cilt tipi için uygun olmayabilir. Yeni bir cilt bakım ürünü veya maskesi kullanmadan önce, cildinizde küçük bir alanda test yapmanız iyi bir fikir olabilir.