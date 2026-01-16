16 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(١٣٥) وَالَّذٖينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُۖ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(135) Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler.



Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki?



Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.



(Âl-i İmrân Suresi, 3/135) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa, onu hatırlayınca kılsın."



Kaynak: Tirmizî, Salât, 16, Mevâkit, 53; İbn Mâce, Salât, 10





