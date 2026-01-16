  • İSTANBUL
Dünya İslam dünyasının "Süper Güç" hamlesi: Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı için imzalar yakın!
Dünya

İslam dünyasının "Süper Güç" hamlesi: Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı için imzalar yakın!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İslam dünyasının "Süper Güç" hamlesi: Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı için imzalar yakın!

Yabancı basında büyük yankı uyandıran üçlü savunma ittifakı için Pakistan'dan beklenen resmi açıklama geldi. Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Raza Hayat Hiraj, Türkiye ve Suudi Arabistan ile bir yıllık görüşmelerin ardından "taslak anlaşmanın" hazır olduğunu duyurdu. İttifakın bölgedeki İsrail, Yunanistan ve Hindistan ekseninde büyük bir paniğe yol açtığı belirtiliyor.

Günlerdir uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik savunma iş birliği süreci resmiyet kazandı.

Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Raza Hayat Hiraj, üç ülkenin yaklaşık bir yıldır süren müzakereler sonucunda kapsamlı bir savunma anlaşması taslağı oluşturduğunu açıkladı.

Hiraj,"Taslak anlaşma zaten bizde mevcut. Suudi Arabistan'da ve Türkiye'de de mevcut. Her üç ülke de görüşmelerini sürdürüyor" diyerek sürecin hazırlık aşamasında olduğunu teyit etti.

ÜÇÜ BİR ARADA: ASKERİ GÜÇ, TEKNOLOJİ VE EKONOMİ

Bölgesel şiddetin tırmanmasına karşı bir önlem niteliği taşıyan bu paktın, üç ülkenin farklı ancak birbirini tamamlayan güçlerini bir araya getireceği vurgulanıyor.

Türkiye'nin dev askeri gücü ve hızla gelişen savunma sanayisi, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ile ileri teknolojik yetenekleri ve Suudi Arabistan'ın muazzam ekonomik gücünün tek bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

Pakistanlı Bakan Hiraj, bu anlaşmanın geçen yıl imzalanan ikili anlaşmalardan ayrı ve daha geniş kapsamlı olduğunu belirtti.

BAKAN FİDAN: "GÖRÜŞMELER VAR ANCAK İMZALANMIŞ BİR ŞEY YOK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgesel güvenlik iş birliği için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

Bakan Fidan,"An itibarıyla görüşmeler var, konuşmalar var ama biz herhangi bir anlaşmaya hala imza atmış değiliz" diyerek temkinli bir duruş sergiledi.

Fidan, bölgedeki dış hegemonyalara ve terörizm kaynaklı istikrarsızlığa karşı daha geniş bir bölgesel iş birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

İSRAİL VE YUNANİSTAN’DA PANİK HAVASI

Olası ittifak haberi özellikle Yunanistan, İsrail ve Hindistan basınında geniş yer buldu.

İsrail televizyonlarında Ankara'nın Orta Doğu'daki güç dengelerini Tel Aviv aleyhine değiştirecek bir hamle içinde olduğu iddia edilirken;

Yunan basını, Türkiye'nin bu adımına karşılık Atina'nın Güney Kıbrıs ve Hindistan ile Girit merkezli yeni bir koalisyon kurması gerektiğini dile getirdi.

 

1
