İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Halkın parasıyla lüks içinde yüzenlerin, özel jetlerde uyuşturucu partileri düzenleyip kumarda servet tükettiği bu "rezil" düzeninin devamı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel aylardır CHP'lileri miting meydanlarına çağırıp bu rezil düzene sahip çıkmasını CHP'lilerden talep ediyor.

Umarız CHP tabanı artık bu kötü gidişe dur der.

"Beş dakikada 200 bin dolar İBB parası kumarda gitti"

İBB’den aldığı hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir elde eden firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşadığı dönemi anlatan Karaca, bu paraların nasıl buharlaştığını şu sözlerle ifşa etti:

"Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Videodaki anlar her şeyi ortaya çıkaracaktır."

"Gülibrahimoğlu Keleş'e sürekli kadın gönderir"

Karaca, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ile Gülibrahimoğlu arasındaki "kadın ve rant" pazarlığını da şu şekilde detaylandırdı:

Kadın ticareti ve paslaşma: "Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB 'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar."

İmamoğlu'nun jetinde fuhuş ve uyuşturucu seansları

Rezaletin en çarpıcı noktalarından biri de doğrudan Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı özel jette yaşananlar oldu. Rabia Karaca, uçağın içinde özel bir seks odası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Jet içerisinde seks yapılan bir oda vardı. Arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla bu uçakta geziyorduk. Bu paraları bizlere Murat dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı."

Voleybolcu Derya Çayırgan ve İmamoğlu iddiası

İfadede sadece danışmanlar değil, doğrudan İmamoğlu’na yönelik şok bir iddia da yer aldı. Karaca, voleybolcu Derya Çayırgan’ın Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğunu öne sürerek, "İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" dedi.

48 saatlik uyuşturucu partileri

Karaca, telefonundaki 48 bin fotoğrafın her birinin bir suç delili olduğunu vurgulayarak; Murat Gülibrahimoğlu’nun yatak odasındaki çekmeceden esrar çıkarıp misafirlerine ikram ettiğini ve partilerin 48 saat boyunca kesintisiz devam ettiğini anlattı.