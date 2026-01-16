  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık hizmetlerinde çok daha iyisini yapacağız Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı Resmi Gazete'de yayımlandı! Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı Tıka basa yiyebileceksiniz! Fasulyenin gazını alan doğal yöntem İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de AK Parti kampanyasının reklamını CHP üstlendi... Şaşırdık mı? Hayır! Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Bir sürpriz isim daha kadroya katıldı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bu nasıl bir iş böyle: Beşiktaş'ı Lazio değil Arsenal zorladı: %35 pay!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bu nasıl bir iş böyle: Beşiktaş'ı Lazio değil Arsenal zorladı: %35 pay!

Beşiktaş, sol bekteki birinci adayını Lazio forması giyen Nuno Tavares olarak belirlemişti. Serie A ekibinin bir türlü 15 milyon euronun altına inmemesinin sebebi ise Arsenal!

1
#1
Foto - Bu nasıl bir iş böyle: Beşiktaş'ı Lazio değil Arsenal zorladı: %35 pay!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası maçı sonrasında, "Devre arasında transfer çok kolay olmuyor. Şu an 5 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Gelecek planlarımızda olmayan isimleri gönderdik. Final aşamasına geldiğimiz 3-4 oyuncu var. Tahmin ediyorum; 2-3 oyuncunun önümüzdeki hafta transferini bitirmiş oluruz. Gelecek sezon da katkıda bulunacak oyuncular istiyoruz. O da çok kolay olmuyor. Önümüzdeki hafta transferi biten isimler olacaktır" demişti.

#2
Foto - Bu nasıl bir iş böyle: Beşiktaş'ı Lazio değil Arsenal zorladı: %35 pay!

Kartal'ın sol bekteki birinci adayı Lazio'dan Nuno Tavares idi... Serie A ekibi, 25 yaşındaki sol bek için bir türlü 15 milyon euronun altına inmedi. Bunun arkasında ise Arsenal Kulübü bulunuyor. Lazio, Portekizli futbolcuyu bu sezon başında Arsenal'den transfer etmişti. İki ekip arasındaki anlaşmaya göre; Arsenal'in sonraki satıştan 5'lik pay hakkı var.

#3
Foto - Bu nasıl bir iş böyle: Beşiktaş'ı Lazio değil Arsenal zorladı: %35 pay!

Lazio, Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Tavares 15 milyon euroya satılırsa; paranın yaklaşık 5 milyonu İngiliz ekibine gidecek. Serie A temsilcisi bu sebeple indirime çok sıcak bakmıyor

#4
Foto - Bu nasıl bir iş böyle: Beşiktaş'ı Lazio değil Arsenal zorladı: %35 pay!

Beşiktaş ise Vasco'dan Lucas Piton'la anlaşma sağladı. Tavares dosyası tamamen kapanırsa, Piton İstanbul'a gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu iş SERGENLE OLMAAAAZ!....dün akşam Keçiörenspor karşısındaki oyun AMATÖR KÜME OYUNUYDU! ...sergen gönderilmeli 2 ATÇI BJK YI BATIRIR!!!!

...................
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır
Gündem

Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır

AK Parti çatısı altında siyaset yapıp bugün CHP mahallelerine şirinlik yapan Bülent Arınç’ın "tutuksuz yargılama" çıkışına sert tepki göster..
İran hava sahasını kapattı!
Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için..
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu metresi olduğu id..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23