Bu nasıl bir iş böyle: Beşiktaş'ı Lazio değil Arsenal zorladı: %35 pay!
Beşiktaş, sol bekteki birinci adayını Lazio forması giyen Nuno Tavares olarak belirlemişti. Serie A ekibinin bir türlü 15 milyon euronun altına inmemesinin sebebi ise Arsenal!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası maçı sonrasında, "Devre arasında transfer çok kolay olmuyor. Şu an 5 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Gelecek planlarımızda olmayan isimleri gönderdik. Final aşamasına geldiğimiz 3-4 oyuncu var. Tahmin ediyorum; 2-3 oyuncunun önümüzdeki hafta transferini bitirmiş oluruz. Gelecek sezon da katkıda bulunacak oyuncular istiyoruz. O da çok kolay olmuyor. Önümüzdeki hafta transferi biten isimler olacaktır" demişti.
Kartal'ın sol bekteki birinci adayı Lazio'dan Nuno Tavares idi... Serie A ekibi, 25 yaşındaki sol bek için bir türlü 15 milyon euronun altına inmedi. Bunun arkasında ise Arsenal Kulübü bulunuyor. Lazio, Portekizli futbolcuyu bu sezon başında Arsenal'den transfer etmişti. İki ekip arasındaki anlaşmaya göre; Arsenal'in sonraki satıştan 5'lik pay hakkı var.
Lazio, Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Tavares 15 milyon euroya satılırsa; paranın yaklaşık 5 milyonu İngiliz ekibine gidecek. Serie A temsilcisi bu sebeple indirime çok sıcak bakmıyor
Beşiktaş ise Vasco'dan Lucas Piton'la anlaşma sağladı. Tavares dosyası tamamen kapanırsa, Piton İstanbul'a gelecek.
