Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Siber Haber TV adlı YouTube ve sosyal medya hesabında paylaşılan içeriklerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan arasında ilişki olduğu ileri sürüldü.

Paylaşımlarda, Çayırgan’a ait olduğu iddia edilen sabıka kayıtları ve telefon görüşme trafiği gibi bilgiler öne sürüldü.

Ancak söz konusu belgelerin kaynağı ve doğruluğu hakkında herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. İddialar, kısa sürede sosyal medyada yayılırken farklı kesimlerden tepkiler geldi.

Haberde adı geçen taraflardan henüz herhangi bir açıklama gelmezken, iddiaların resmî kurumlarca doğrulanmadığı ve yargı mercilerine taşınmadığı görülüyor.

Uzmanlar, bu tür paylaşımların kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği açısından ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Siber Haber TV adlı hesapta yer alan iddiaların tamamı:

Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi Derya Çayırgan’ın hırsızlıktan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı! Voleybolcu Derya, “açıktan hırsızlık” ve “işyerinden ve kurumdan hırsızlık”la ilgili 3 ayrı olaydan işlem görmüş!

Derya, Ekrem’le 300 kere direkt telefon görüşmesi yapmış. Koruması Mustafa Akın’la da 570 kez… Yani toplamda 870 kez irtibat kurmuşlar. Derya savcılıkta 3-4 kez demişti!

2021’den 2024 yılının 9. Ayına kadar sürekli Ankara Marriot otelinde buluşmaları var.

İstanbul’da ise Balmumcu Koza İş Merkezi ve Barbaros Bulvarı, The Marmara Pera Oteli’nde 5 kez, Bakırköy’de 5 kez, Şişli Harbiye’de birçok kez…

Son yakalanan görüşmeleri ise 6 Mart 2025 tarihinde… Yani Ekrem hapse girmeden 13 gün önce…

Hapse girmeseymiş zaten Dilek, Ekrem’i Derya’ya kaybediyormuş.

Dilek’se Derya’ya inat hep “mutlu eş” rolü oynadı!

HTS kayıtları her şeyi ele verdi.

Derya-Ekrem aşkının organizatörü nasıl çalıştı?..

İBB soruşturmasıyla, yasaklı madde soruşturmasını aynı dosyaya sürükleyecek çok önemli gelişme… İlk kez duyacaksınız.

Medya’da İmamoğlu adına “ince ince” oynayanlar!..