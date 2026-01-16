  • İSTANBUL
Anadolu beyaza bürünecek: İstanbul'da 2 gün hayat felç

Anadolu beyaza bürünecek: İstanbul'da 2 gün hayat felç

Yurt genelinde kısa süreli artış gösteren hava sıcaklıkları yeniden düşüşe geçiyor. Meteoroloji ve AKOM verilerine göre dondurucu soğuklar kapıda. Yetkililer, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir için kar yağışı tarihini paylaştı.

İstanbul için hafta sonu uyarısı

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da beklenen soğuk hava dalgası 18-19 Ocak tarihlerinde etkisini gösterecek. Pazar ve pazartesi günleri kent genelinde karla karışık yağmur bekleniyor.

  • Pazar: En düşük 2, en yüksek 5 derece.
  • Pazartesi: Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında.
  • Salı: Yağışlı sistemin ardından havanın parçalı bulutlu ve 8 derece olması öngörülüyor.

Anadolu beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlı bir sistem etkili olacak.

Bölge / Şehir

Beklenen Yağış Türü

Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun

Yağmur

Batı Karadeniz (İç), Çankırı, Sivas, Nevşehir

Kar ve karla karışık yağmur

Erzincan, Şırnak, Van, Hakkari

Kar ve karla karışık yağmur

Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi

Raporda; Karabük'ün kuzeydoğusu, Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis hadiselerine karşı uyarı yapıldı.

Önemli Uyarı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek ve eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması hayati önem taşımaktadır.

