Anadolu beyaza bürünecek: İstanbul’da 2 gün hayat felç

İstanbul için hafta sonu uyarısı

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da beklenen soğuk hava dalgası 18-19 Ocak tarihlerinde etkisini gösterecek. Pazar ve pazartesi günleri kent genelinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Pazar: En düşük 2, en yüksek 5 derece.

En düşük 2, en yüksek 5 derece. Pazartesi: Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında.

Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında. Salı: Yağışlı sistemin ardından havanın parçalı bulutlu ve 8 derece olması öngörülüyor.

Anadolu beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlı bir sistem etkili olacak.

Bölge / Şehir Beklenen Yağış Türü Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun Yağmur Batı Karadeniz (İç), Çankırı, Sivas, Nevşehir Kar ve karla karışık yağmur Erzincan, Şırnak, Van, Hakkari Kar ve karla karışık yağmur

Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi

Raporda; Karabük'ün kuzeydoğusu, Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis hadiselerine karşı uyarı yapıldı.

Önemli Uyarı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek ve eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması hayati önem taşımaktadır.