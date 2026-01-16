  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık hizmetlerinde çok daha iyisini yapacağız Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı Resmi Gazete'de yayımlandı! Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı Tıka basa yiyebileceksiniz! Fasulyenin gazını alan doğal yöntem İşte yeni isim: Tüm dengeler altüst olacak Galatasaray'ın sol kanat alternatifi Premier Lig'de AK Parti kampanyasının reklamını CHP üstlendi... Şaşırdık mı? Hayır! Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Bir sürpriz isim daha kadroya katıldı
#1
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Ege Denizi'nden karaya doğru esen imbatın yanı sıra iklim ve coğrafi yapının etkisiyle yoğun kokuya sahip olan Karaburun nergisi, narin yapısı dolayısıyla özenli yetiştiricilik gerektiriyor. Çiçeğin bu özelliği, yetiştiricilikte kadınları ön plana çıkarıyor.

#2
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

İlçenin üretici kadınları, nergis soğanlarını sonbaharda toprakla buluşturuyor. Doğal iklim şartlarında büyüyen nergislerin hasadı aralık sonunda başlıyor. Çiçeğin ince yapısı hasatta özen istiyor.

#3
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Şubat ayı sonuna kadar devam eden hasatta elde edilen çiçekler, toptancılara satılıyor. Nergis soğanları yıllarca çiçek verebiliyor.

#4
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Nergis üreticisi ve Küçükbahçe Mahallesi Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, AA muhabirine, geçmişte yoğun yapılan nergis üretiminin zamanla azaldığını söyledi.

#5
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Nergisin asırlardır ilçenin bir parçası, kadınlar için aile bütçesine destek kapısı olduğunu ifade eden Dağdelen, "Hiçbir zaman nergissiz olduğumuz bir dönem olmadı. Mutlaka azalsa da artsa da bu işi asırlardır, atadan, dededen beri yapıyoruz.

#6
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Bölgedeki nergisimizin en büyük özelliği ata tohumu ve diğer bölgelerden farklı olarak kokusunun daha yoğun olmasıdır. Kokunun yoğun olması bölgenin toprağından, imbatından kaynaklı. İlaçsız tarım yapıyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Dağdelen, yöre sakinlerinin büyük çoğunluğunun tarlasında, bahçesinde veya evinde mutlaka nergis yetiştirdiğini, bazılarının ticari amaçlı, bazılarının ise sadece kokusu için nergis yetiştirdiğini dile getirdi.

#8
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Karaburun'un nergisle anılmasından mutluluk duyduklarını söyleyen Dağdelen, şunları kaydetti: "Nergis, kadınlarımız kadar narin bir çiçek. Kadınlar da bu işi çok büyük zevkle yapıyor.

#9
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Üreticilerimizin yarısından çoğu kadın. Nergis, toplanırken özen gösterilmesi gereken bir bitki. Nergisi 50'li deste olarak toptan satarız. Demetini de 200-300 lira civarında satıyoruz.

#10
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Nergis üretiminden kopmamız mümkün değil. Ama diğer ürünler kadar uzun vadeli bir ürün olmadığı için maalesef buna bel bağlayarak gitmek pek mümkün gözükmüyor çünkü belli bir zamanı var. Açar, toplarız ve satarız."

#11
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Üreticilerden Fatoş Fidan da nergisi genellikle kadınların yetiştirdiğini, hasadını da kadınların yaptığını söyledi.

#12
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Nergis toplarken dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Fidan, "Çiçeği tek tek, kibarca topluyoruz. Güzelce demetleyip halkımıza sunuyoruz. İlçede kadınların geçim kaynağı. Eşsiz kokusuyla uzun süre kalabiliyor.

#13
Foto - Kadınlardan aile bütçesine 'mis kokulu' destek!

Senede bir defa görebildiğimiz için onun bir bebek gibi büyümesine şahit oluyoruz. Hasat yaparken nergisin o eşsiz kokusu bizi alıp başka diyarlara götürüyor." diye konuştu.

