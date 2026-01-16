  • İSTANBUL
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyükelçi Barrack'ı kabul etti
Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyükelçi Barrack'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyükelçi Barrack'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

