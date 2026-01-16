TFF’den ceza! Derbinin faturası belli oldu

  • İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa final maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray’a 1 milyon 320 bin TL, Fenerbahçe’ye de 330 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun dün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Galatasaray hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray’ın, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 1 milyon 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

