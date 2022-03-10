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Dünya Çernobil Nükleer Santrali'ne Belarus elektrik sağlayacak
Dünya

Çernobil Nükleer Santrali'ne Belarus elektrik sağlayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik sağlayacaklarını açıkladı. Lukaşenko, "Enerji Bakanına santralde elektriğin sağlanması yönünde çalışmaları organize etme talimatını verdim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 22:38:00 - 2022-03-10 22:42:12
Çernobil Nükleer Santrali'ne Belarus elektrik sağlayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Savunma Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı toplantıda, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını belirten Lukaşenko, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, "Enerji Bakanına santralde elektriğin sağlanması yönünde çalışmaları organize etme talimatını verdim. Belarus uzmanları bölgeye gönderildi"
dedi.

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini dün bildirmişti.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

 

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