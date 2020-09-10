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Ekonomi Çerezlik ayçiçeği ithalatında Toplu Konut Fonu düzenlemesi
Ekonomi

Çerezlik ayçiçeği ithalatında Toplu Konut Fonu düzenlemesi

Çerezlik ayçiçeği ithalatında 100 kilogram başına 32 euro Toplu Konut Fonu uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:40:00 -
Çerezlik ayçiçeği ithalatında Toplu Konut Fonu düzenlemesi

Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, çerezlik ayçiçeği ithalatında 100 kilogram için gümrük vergisi oranlarıyla uygulanacak Toplu Konut Fonu, yerli üreticinin korunması amacıyla 24 eurodan 32 euroya yükseltildi. Bosna Hersek, Kosova ve Singapur karardan hariç tutuldu. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek

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