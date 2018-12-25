“Cepler” beyin kanseri yapıyor

Cep telefonu ilköğretim çağındaki çocuklarda.. Oysa cep telefonlarının dikkatsizce kullanılmasının verdiği zararın boyutları dehşet verici. Beyin kanserine yol açıyor. Beyinde tümör oluşturuyor. Beyin tümörü bakımdan, özellikle çocuklarımız büyük risk altında. ÇünkÜ onlar oyuncak gibi ellerine tutuşturulan telefonları ne süre kullanacaklarını bilemiyorlar.

Sonra unutmayınız ki çocukların kafatasları tam oluşmamıştır ve gelişme halindedir. Yetişkinlere göre incedir. Yani eletromanyetik dalgalardan daha fazla etkilenir. Daha fazla radyasyona maruz kalır.

Yine unutmayınız, yetişkinlerde hücre kaybı varken, çocuklarda hücre bölünmesi ve çoğalması vardır. Bunun anlamı, çocuklarda bölünme halindeki yeni hücreler radyasyondan daha çabuk etkilenir.