Cep telefonu bomba gibi patladı

Olay, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. Bataryası şişmiş ve tamir için bir işyerine götürülen cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Yanan cep telefonunun yanına giden işyeri sahibi telefonu yere atıp üfleyerek söndürdü.

Patlama sonrası cep telefonu ise kullanılmaz hale geldi.

Mağaza müdürü Mehmet Cengiz, “Müşterimiz bir telefonunun bataryasını şişmiş olduğunu ve batarya değişmesi için bırakmıştı. Biz de bataryasının değişmesi gerektiğini söyledik ve servisimize aldık. Aradan beş dakika geçmeden bataryanın büyük bir gürültü ile patladığını gördük. Buradan cep telefonu kullanıcılarına birkaç tavsiyem olacak. Özellikle gece yatarken cep telefonlarını şarza takmamaları, bataryalarını şiş gördükleri anda direkt servislere götürmelerini, bataryalarını değiştirmelerini ve özellikle de orjinal ve garantili pilleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.