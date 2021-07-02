Cep telefonu, bilgisayar, tablet, beyaz eşya satışlarında taksit sayısı ne kadar?
Kredi kartı taksit sayısı nedir? Kredi kartı satışlı alış verişlerde taksit sayısında yeni düzenlemeye gidildi. Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede kredi kartı harici yapılan taksitli satışlara sınırlama getirildi. Peki cep telefonu satışında taksit sayısı ne kadar? Televizyon, beyaz eşya, bilgisayar taksit sayısı kaç oldu? Kredi kartı taksit sayısı ne zaman artıyor İşte detaylar.
Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, konut satışı haricinde gerçekleştirilen satışlarda taksit miktarı 12 ayı geçemeyecek.
Cep telefonu, bilgisayar, tablet, beyaz eşya satışlarında taksit sayısı ne kadar?
Bu sınırlama sadece havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama giderlerinde geçerli olmayacak.. Bu tür harcamalarda taksit miktarı 18 aya kadar uzayabilecek. Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışında en fazla 3 ay, video, kamera ve ses sistemleri gibi elektronik cihazların satışında en fazla 4 ay taksit yapılabilecek. Tablet satışlarında taksit sayısı 6 ayı, beyaz eşya ve mobilya satışında ise 9 ayı geçemeyecek. Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında taksit sayısı 9 ay, beş bin liranın üzerindeki satışlarda ise 4 ay olacak.