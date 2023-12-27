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Teknoloji Cep telefonları için süre 180 güne yükseliyor!
Teknoloji

Cep telefonları için süre 180 güne yükseliyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 11:47:00 -
Cep telefonları için süre 180 güne yükseliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinin detaylarını anlattı. Bakan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının beraberinde getirdiği mobil cihazlar 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi 180 güne uzatılacak" dedi. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinin detaylarını anlattı. Bakan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının beraberinde getirdiği mobil cihazlar 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi 180 güne uzatılacak" dedi. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin düzenleme yapıldığını belirterek,"120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi 180 güne uzatılacak." diyerek yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı.

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların kayıt altına alınması ve kullanımına ilişkin işlemlerin, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

"120 GÜN SÜREYLE KAYITSIZ KULLANIM İZNİ BULUNUYORDU"

Bu cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olması gerektiğini anımsatan Uraloğlu, "Kayıt işlemleri ise ithalat ve imalat yoluyla firmalar tarafından toplu olarak veya yurt dışından yolcunun yanında getirilen cihazlar için bireysel yolla olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların 120 gün süreyle kayıtsız kullanım izni bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kayıt altına alınmayan cihazların IMEI numaralarının ilgili mevzuatla belirlenen süre sonunda siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantılarının kesildiğini hatırlattı.
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YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLİYOR

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin yaşadığı mağduriyetleri çeşitli kanallardan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ilettiğini anlatan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan kararla düzenleme yapıldı." diye konuştu.

"BAŞVURULAR E-DEVLET KAPISI'NDAN YAPILACAK"

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının beraberinde getirdiği cihazlara ait yalnızca bir IMEI numarasıyla sınırlı olmak üzere başvuruda bulunan kişinin ikametgahının yurt dışında olması ve başvuru tarihi itibarıyla yurt dışına çıkmadığına ilişkin kontrolün olumlu sonuçlanması gerekiyor.

"SÜRE 180 GÜNE UZATILACAK"

Ardından yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi dolan kişilere, e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde 2 defaya mahsus olarak 30'ar günlük ilave kullanım süresi tanımlanacak. Böylelikle yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak.

"1 MART 2024'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

İlave kullanım süresinin dolmasının ardından ise söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaraları siyah listeye alınacak. Süre uzatımına ilişkin BTK kararı gerekli altyapının oluşturulmasının ardından 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek."

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