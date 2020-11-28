Cenk Tosun'dan transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, kariyeri ve geleceği hakkında S Sport'ta yayınlanan "Çift Forvet" programına mühim açıklamalar yaptı.

8 aylık zor bir sürecin geride kaldığını belirten Cenk, "Çok güçlü döndüm. Şu anda iyi hissediyorum kendimi. Dizim de iyi. Şimdi artık goller atma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Ancelotti'yle yaşadığı diyaloğu da paylaşan 29 yaşındaki Tosun, "Son iki ay saha idmanlarına çıktığımda gelip hep beni izliyordu. Bir gün yanıma geldi ve 'İki forvet gönderdim. Transfer de yapmadım. Bu sana ne kadar güvendiğimin göstergesi' dedi. Ben de çok gurur duydum. Çok sevindim. Son 3 maçın 2'sinde bana forma şansı verdi. Hocayla sezon öncesi geçirdik. Çok fazla kaynaştık. Geçen sezon devam eden bir sezonda gelmişti. Şimdi onun kafasındakileri, taktiği daha iyi anlıyoruz" dedi.

Tosun, ayrıca "Everton'da mutluyum ve buradan ayrılma gibi bir niyetim yok" dedi.