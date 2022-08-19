  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cengiz Ünder'e yine yol gözüktü!
Spor

Cengiz Ünder'e yine yol gözüktü!

Milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Marsilya ile Atalanta'nın milli futbolcunun takası için görüştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:57:00 -
Cengiz Ünder'e yine yol gözüktü!

Milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Marsilya ile Atalanta'nın milli futbolcunun takası için görüştüğünü açıkladı.

Adı sık sık Türk kulüpleri ile anılan Cengiz Ünder, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor ile problemler yaşayan milli oyuncunun yeni adresi İtalya olabilir.

İtalyan basınındaki haberlerde milli oyuncunun, Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta'ya takas edilebileceği iddiası bulunuyor.

Cengiz Ünder ve Ruslan Malinovsky takas oluyor

Ruslan Malinovskiy'i renklerine katmak isteyen Fransız ekibi Marsilya, Atalanta'ya bu transfer karşılığında Cengiz Ünder'i önerdi.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 25 yaşındaki milli oyuncu, geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkarken 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Cengiz Ünder, yeni sezonda Marsilya ile iki maçtada sahaya ilk 11'de çıksa da Reims maçında 62. dakikada Brestois maçında ise 46. dakikada oyundan alındı.

 

 

Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Hemen yükleyin! iOS 15.6.1 güncellemesi nasıl yapılır?
Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Hemen yükleyin! iOS 15.6.1 güncellemesi nasıl yapılır?

Teknoloji

Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Hemen yükleyin! iOS 15.6.1 güncellemesi nasıl yapılır?

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?
Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Çilekli sorbe tarifi: Hangi meyvelerden sorbe yapılır? Meyveli sorbe nasıl yapılır?
Çilekli sorbe tarifi: Hangi meyvelerden sorbe yapılır? Meyveli sorbe nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çilekli sorbe tarifi: Hangi meyvelerden sorbe yapılır? Meyveli sorbe nasıl yapılır?

Dünya devinden Türkiye kararı: Bizim için muazzam bir bölge! Yakın zamanda Urfa'da da açılacak
Dünya devinden Türkiye kararı: Bizim için muazzam bir bölge! Yakın zamanda Urfa'da da açılacak

Gündem

Dünya devinden Türkiye kararı: Bizim için muazzam bir bölge! Yakın zamanda Urfa'da da açılacak

Ahlaksız Derya Büyükuncu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis istemi
Ahlaksız Derya Büyükuncu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis istemi

Aktüel

Ahlaksız Derya Büyükuncu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis istemi

YÖK'ten vakıf üniversitelerine
YÖK'ten vakıf üniversitelerine "indirim" müjdesi geldi!

Eğitim

YÖK'ten vakıf üniversitelerine "indirim" müjdesi geldi!

Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi, nasıl yapılır? Steak and kidney pie nedir, anlamı ne demek?
Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi, nasıl yapılır? Steak and kidney pie nedir, anlamı ne demek?

Kadın - Aile

Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi, nasıl yapılır? Steak and kidney pie nedir, anlamı ne demek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23