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Spor Cengiz Ünder'e sürpriz teklif!
Spor

Cengiz Ünder'e sürpriz teklif!

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için bonservisinin bulunduğu kulüp Roma Fransız kulübüne ilginç bir teklifte bulundu. Roma, Boubacar Kamara transferi için Cengiz Ünder ve Pau Lopez'in bonservislerinde indirime gitmeyi teklif etti. Transfer gerçekleşirse Roma'ya maliyeti 20 milyon euro olacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 22:48:00 -
Cengiz Ünder'e sürpriz teklif!

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder yeni takımına sezon başında kiralık olarak katılmıştı. Bonservisi Roma'da bulunan milli yıldız için ilginç bir teklif geldiği belirtildi. İtalyan basınına göre Roma, Marsilya'dan Boubacar Kamara'yı renklerine bağlamak için Cengiz Ünder ve Pau Lopez'in bonservislerinde indirime gitmeyi teklif ettiği öne sürüldü.

Marsilya sezon başında milli futbolcuyu kadrosuna katarken sözleşmeye 8,4 milyon euroluk şartlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koydurtmuştu. Fransız ekip Boubacar Kamara transferi için İtalyan kulübünden gelen teklifi kabul etmesi halinde Cengiz Ünder daha düşük bir bonservis bedeline Marsilya futbolcusu olacak.

19 maç 5 gol 1 asist

Fransız ekibi Marsilya'da 19 maça çıkan Cengiz Ünder Ligue 1'de 14 maçta 4 atan milli yıldız Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta da 1 gol atmayı başardı. Cengiz, Fransa Kupası'nda da çıktığı 2 maçta 1 gol attı.

Kaynak: star.com.tr

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