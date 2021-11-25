Cengiz Kurtoğlu gözaltına mı alındı? Cengiz Kurtoğlu tutuklandı mı?

Cengiz Kurtoğlu, arkadaşı Tolga Yücel'in İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir restoranda düzenlendiği doğum günü partisine katıldı. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun oturduğu masada iş adamı Mustafa Can da vardı. İddiaya göre masada aniden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, iş adamı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi. Kurtoğlu, daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini iddia ettiği Mustafa Can'a saldırdı.

Cengiz Kurtoğlu gözaltına mı alındı?

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu'nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.

Cengiz Kurtoğlu iş adamını bıçakladı mı?

Bu olayların ardından Cengiz Kurtoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi; "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim. Bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın ’Bıçaklı Saldırı’ olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir"

Cengiz Kurtoğlu kimdir?

Cengiz Kurtoğlu 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapan isim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım gibi şarkıları ile bilinen Kurtoğlu, Türkiye'de Arabesk müziğin tanınan isimlerinin başında gelmekte. 20 yaşındayken yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankaraya giden Kurtoğlu'nun ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya gelmiştir. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982de İstanbula gelerek ilk kaydını dönemin plakçılarından Şahin Özere göndermiştir.

Cengiz Kurtoğlu şarkıları

Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınmaktadır. Evli olduğu bilinen Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.