Cengiz Holding, ‘Ay Yıldızın Gençleri’ni destekliyor

Sporda dünya çapındaki başarılarıyla Türk ve dünya gençlerine ilham veren gençler, Cengiz Holding’in “Ay Yıldızın Gençleri” projesinde buluştu. Holding, çeşitli spor dallarında uluslararası başarı kazanmış Türkiye’nin başarılı ve yetenekli gençlerini maddi ve manevi olarak destekleme kararı aldı. Güreşten, eskrime, binicilikten atletizme kadar çeşitli spor dallarında tüm imkânsızlıkları aşarak ülkemizin bayrağını uluslararası yarışmalarda birincilikler ve madalyalar kazanarak dalgalandırmış gençler, Cengiz Holding’in başlattığı “Ay Yıldızın Gençleri” projesinde bir araya geldi. Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan yetenekli gençler, Atatürk’ün “Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum” sözünü kanıtlarcasına, Türkiye’ye “Daha iyisini yapacağım ve ülkemizi gururlandıracağım” sözü veriyor. Projenin tanıtım filminde rol alan gençler, başarı hikayelerinin ardında yatan inanç, gayret ve sınır tanımazlığı vurguladılar. Filmde, Ay Yıldızlı Gençlerin yeni başarılar elde etmek için inandıkları yolda yürümeye devam ettikleri aktarıldı.

Hedef yeni başarı hikayeleri

Yetenekleriyle ülke sınırlarını aşarak dünya çapında birincilikler kazanan 4 yetenekli gençle başlatılan Ay Yıldızın Gençleri sosyal sorumluluk projesi, yeni başarı hikayelerinin izinden gidecek. Proje kapsamında, Cengiz Holding tarafından uluslararası ölçekte başarı kazanmış çocuklara maddi ve manevi destek sağlanacak. Holding, gençlerin profesyonel sporculuk hayatlarında onların gayretlerine en yakın destekçileri olacak. Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan, Türkiye’ye uluslararası ödüller kazandıran her genç, proje kapsamında sunulan desteklerden faydalanabilecek.