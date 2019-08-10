Çene implantı nasıl yapılır?

Son zamanlarda sıkça yapılan çene implantı cerrahisi, çenenin boyut ve yönelimini çoğaltarak ya da değiştirerek bu sorunları ortadan kaldırmanın bir yöntemidir.

ÇENE İMPLANTI NASIL YAPILIR?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, çene büyütme ya da mentoplasti diye de bilinen çene implantı çene ve gıdık hattını kuvvetlendirmek için yapılır. Böylelikle bu yapılar, simetrik ve yüzün geri kalanı ile orantılı şekle getirilir. Çene implantının asıl amacı çene ve yüzün geri kalanı arasında daha sağlam bir denge oluşturarak hastanın profilini iyileştirmektir.

Çene gelişimi hoş olmayan kadın ve erkekler çene implantı cerrahisi çok iyi adaylardır. Küçülen çene yüz profilinin dengesini bozar ve eğer burun büyükse bu dengesizlik daha da belirginleşir çünkü çene daha da küçük görünür. İyi gelişmemiş çenenin sebebi altta yatan boyun yapılarının hacimli olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir, bu biçimde çene altında dolgunluk hissi oluşur, çene hattının belirginliği daha da azalır ve sahte bir tombul yüz görüntüsü olur.