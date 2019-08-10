0553 313 94 23

Çene implantı nasıl yapılır?

Çene implantı, son dönemlerde popüler olan ve yüzdeki ifadeyi büyük oranda değiştiriyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:32
Çene implantı nasıl yapılır?

Son zamanlarda sıkça yapılan çene implantı cerrahisi, çenenin boyut ve yönelimini çoğaltarak ya da değiştirerek bu sorunları ortadan kaldırmanın bir yöntemidir.

ÇENE İMPLANTI NASIL YAPILIR? 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, çene büyütme ya da mentoplasti diye de bilinen çene implantı çene ve gıdık hattını kuvvetlendirmek için yapılır. Böylelikle bu yapılar, simetrik ve yüzün geri kalanı ile orantılı şekle getirilir. Çene implantının asıl amacı çene ve yüzün geri kalanı arasında daha sağlam bir denge oluşturarak hastanın profilini iyileştirmektir.

Çene gelişimi hoş olmayan kadın ve erkekler çene implantı cerrahisi çok iyi adaylardır. Küçülen çene yüz profilinin dengesini bozar ve eğer burun büyükse bu dengesizlik daha da belirginleşir çünkü çene daha da küçük görünür. İyi gelişmemiş çenenin sebebi altta yatan boyun yapılarının hacimli olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir, bu biçimde çene altında dolgunluk hissi oluşur, çene hattının belirginliği daha da azalır ve sahte bir tombul yüz görüntüsü olur. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:32
  1. İmplant
  2. Çene

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram yoğunluğu
    1. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram..
    2. Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177..
    3. Şehit annesi 4 erkek çocuğunu daha..
    4. Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
    5. Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat..
    6. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
    7. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
    8. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
    9. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
    10. Voleybolda transfer
    11. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    12. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    13. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    14. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    15. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    16. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    17. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    18. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    19. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    21. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    22. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    23. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
    24. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
    25. Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol..
    26. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    27. Isparta’da halk otobüsleri bayramın..
    28. İstemsiz kas hareketlerinin türleri..
    29. "Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk..
    30. Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz