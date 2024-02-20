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Yaşam Cemre havaya düştü
Yaşam

Cemre havaya düştü

Yeniakit Publisher
2024-02-20 08:59:00 -
Cemre havaya düştü

Yurdun büyük bölümü zorlu kış şartlarıyla mücadele etti. Hal böyle olunca havaların ne zaman ısınacağı merak edilmeye başladı. Bu sebeple ‘Cemre ne zaman düşecek?’ sorusunun cevabı daha çok araştırılır oldu. Ve beklenen tarih geldi. Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' havaya düştü.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 27 Şubat'ta suya, 6 Mart'ta ise toprağa düşecek.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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