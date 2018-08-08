Cemile Bayraktar'dan 'Kemal Sunal' eleştirilerine cevap

Geçtiğimiz günlerde Kemal Sunal’ın filmleri için “Zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük" ifadelerini kullanana ve Cemile Bayraktar, kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi. Bayraktar, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, “Siz de haddinizi bileceksiniz her değeri "sanat" adı altında ayaklar altına alıp, insanların değerlerini hiçe saymayacaksınız? Çünkü herkes haddini bilecek..geçen hafta klipte hemşire kadınlar aşağılandığı için klip kaldırıldı,siz ne cüretle 30 yıl din adamlarına hakaret ettiniz" ifadelerini kullandı.