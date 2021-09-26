Cemevi açılışında Gani Kaplan'ın 'ayrımcı' ifadelerine engel olmuştu! Başkan Şükrü Başdeğirmen'den önemli mesajlar

Yeniakit.com.tr

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentteki Cemevi'nin açılışında, "ayrımcı" ifadeler kullanarak açılışa katılanları provoke etmeye çalışan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'a engel olmuştu. Açılışta yaşananların ardından muhalif medyanın hedefe koyduğu Başkan Başdeğirmen, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Başdeğirmen, şu mesajı verdi: Biz her zaman buradaki Alevi hemşehrilerimizle dostluğumuzu devam ettireceğiz. Aramızdaki bu dostluk ve saygıyı kimse bozamaz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef almıştı!

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, Isparta Cemevi'nin açılışında büyük saygısızlık yaparak, bugün o cemevini kendilerine hazırlayan AK Parti iktidarı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef almıştı. Kürsüye çıktığı andan itibaren, "ayrımcı" ifadeler kullanan Kaplan, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz cemevinin yasalarda kabul görmediğini biliyoruz. Alevilerin ibadethanelerinin yasal statüsünü kabul etmeden bizlere hizmet vermenin bir anlamı yok. Aleviler açısından bu zulümdür." demiş ve ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nı karalamıştı: "Cemevleri kırmızı çizgidir diyen Diyanet de bizler için kırmızı çizgidir. Diyanet’in yaptığı hizmetten tek bir dinin tek bir mezhebi yararlanıyor. Laiklik toplumsal barışın güvencesidir. Bu ülkede Diyanet olduğu sürece laiklikten bahsedilemez."

'Biz teşekkür etmesini beklerken...'

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeniakit.com.tr aracılığı ile birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Başdeğirmen, "Açılışa Dernek yöneticisi bir misafir olarak gelen Gani beyin burada, 'Bu bina çok güzel olmuş, hayırlı olsun. Isparta'ya bir Cemevi kazandırılmış. Ben bundan çok mutlu oldum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu birlik ve beraberliğimiz devamlı olsun' demesini beklerdim." dedi.

'Gani beyin devlete karşı çıkışı bizi gerçekten çok üzdü'

"Haksız ithamları karşısında kendimi bir an için tutamadım." diyen Şükrü Başdeğirmen, "Kürsüye çıkar çıkmaz konuya girerken, 'Bu bina yasal değildir' diye başlaması bizleri bir anda şoka soktu. Orada mülki erkandan, Belediye Başkanı, Vali, parti başkanları ve milletvekilleri var. Hatta misafirlerin yarıdan fazlası da Sunni. Gani beyin devlete karşı çıkışı bizi gerçekten çok üzdü. Sözlerinin yanlış olduğunu söyleyerek, bu konuyu kapatmasını istedim." ifadelerini kullandı.

'Aramızdaki dostluğu kimse bozamaz'

Isparta'da Aleviler ile Sunniler arasında hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Başkan Başdeğirmen, birlik ve beraberlik mesajı verdi: Bizim Ispartamızda, kimse kimseye bu Alevi ya da Sunni demez. Ispartalılar birbirlerine kardeşlik duyguları besler. Mesela Alevilerin özel günlerine katılanların bazen yüzde doksanı Sunni'dir. Böyle bir ortamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili ağır sözler söylenmesi bizleri rahatsız etti. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama oldu bir kere. Biz her zaman buradaki Alevi hemşehrilerimizle dostluğumuzu devam ettireceğiz. Aramızdaki bu dostluk ve saygıyı kimse bozamaz.