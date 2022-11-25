Cemaziyelevvel ayı ne zaman bitecek? Cemaziyelevvel ayı faziletleri nelerdir?

Pek çok kişi Cemaziyelevvel ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Cemaziyelevvel ayının önemi nedir?

Cemaziyelevvel ayı ne zaman bitecek?

Üç aylardan önceki Cemaziyelevvel ve Cemaziahir ayları bolca tövbe etmenin tavsiye edildiği aylardır. Cemaziyelevvel ayı 25 Kasım Cuma günü başladı. Bu mübarek ay 24 Aralık Cumartesi günü yerini Cemaziahir ayına bırakacak.

Cemaziyelevvel ayı faziletleri nelerdir?

Cemaziyelevvel ayı büyük tövbe ayı olarak adlandırılıyor. İslam tarihinde çok önemli kişilerin doğum ve ölümleri ile cereyan eden önemli olayların bir kısmı bu aya denk geldiği için de Cemaziyelevvel, Arapların bir deyişi ile "kendisinde hayret verici pek çok olayın gerçekleştiği bir ay" olarak anılır.

Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak, kısacası Allah (c.c.) rızası için hareket etmek daha yaygın bir davranış şeklinde gerçekleşmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma (r.a.) ve eşi Hz. Ali (r.a.) bu ayda dünyaya gelmiştir ve aynı şekilde Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) kızı olan Zeyneb bint Ali de 5 Cemaziyelevvel tarihinde doğmuştur. Zeyneb bint Ali, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) da ilk kız torunudur.

Hz. Ömer (r.a.) Cemaziyelevvel ayında halife olmuş, 13 Cemaziyelevvel 11'de yine bu ayda dünyaya gelen Hz. Fatıma (r.a.) ölmüş ve 15 Cemaziyelevvel 36'da ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarından olan Hüseyin'in (r.a.) oğlu Zeynelâbidîn (r.a.) doğmuştur.