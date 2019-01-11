Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında anıldı

Maltepe’de gerçekleşen anma, Cemal Süreya’nın hayatından bahseden ‘Süreya’nın Cemali’ isimli film gösterimiyle başladı. Filmde Cemal Süreya’nın kendi sesinden hayat hikayesi, fotoğrafları ve şiirleri perdeye yansıdı.

Programa Almanya’dan katılan şair Elvira Kujovic, Cemal Süreya’ya adanan anma programına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kujovic, Süreya’nın ‘Öyle Uzaktan Seviyorum Seni’ isimli şiirini Almanca, ‘Mektuplarımız’ isimli şiirini İngilizce olarak okudu. Romanya’dan Ion Cristofor Ljubliana ‘Uyku Hapları’, ‘Deniz Kızı’, Maria Pal, Türk şair Ayten Mutlu için yazdığı şiirini ve ‘İkiye Hiçlik’ isimli şiirlerini katılımcılarla paylaştı.