0553 313 94 23

Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında anıldı

Şair Cemal Süreya, vefatının 29’uncu senesinde Maltepe ve Kadıköy belediyeleri tarafından organize edilen programlarla anıldı.

11 Ocak 2019 Cuma 20:19
Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında anıldı

Maltepe’de gerçekleşen anma, Cemal Süreya’nın hayatından bahseden ‘Süreya’nın Cemali’ isimli film gösterimiyle başladı. Filmde Cemal Süreya’nın kendi sesinden hayat hikayesi, fotoğrafları ve şiirleri perdeye yansıdı.

Programa Almanya’dan katılan şair Elvira Kujovic, Cemal Süreya’ya adanan anma programına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kujovic, Süreya’nın ‘Öyle Uzaktan Seviyorum Seni’ isimli şiirini Almanca, ‘Mektuplarımız’ isimli şiirini İngilizce olarak okudu. Romanya’dan Ion Cristofor Ljubliana ‘Uyku Hapları’, ‘Deniz Kızı’, Maria Pal, Türk şair Ayten Mutlu için yazdığı şiirini ve ‘İkiye Hiçlik’ isimli şiirlerini katılımcılarla paylaştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:19
  1. Cemal Süreya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
    1. Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
    2. "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te..
    3. Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren..
    4. UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
    5. Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında..
    6. 10 yaşındaki kızın öldürülmesi..
    7. Manisa'da dolandırıcılık iddiası
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı
    10. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    11. Karşıyaka’da sanatı sokağa taşıma..
    12. Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı
    13. Evinin yıkılmasına dayanamayıp bayıldı
    14. Almanya'da Neonazilere bilgi veren..
    15. Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçında gol..
    16. Türkiye Fotoğraf Yarışması başvurusu..
    17. Helikopteri çalıştırmaya çalışan feci..
    18. Fransa'ya yapılan uluslararası..
    19. Batman’da 600 yıllık Süleyman Han’ın..
    20. "Gençlik merkezlerimizi nicel ve..
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...