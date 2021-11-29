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Spor Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?
Spor

Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?

Cemal Aydın neyi var? Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Cemal Aydın'ın neyi var? Cemal Aydın sağlık durumu

Yeniakit Publisher
2021-11-29 17:05:00 -
Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?

Cemal Aydın sağlık durumu | Ankaragücü Kulübü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın kalp krizi geçirdi. Aydın'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiği için yoğun bakıma alındığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?

MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığını yaptı. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etti. Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongre ile "Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir" maddesi tüzükten kaldırılmıştır. Böylelikle Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı düştü.

Cemal Aydın’ın 1948 doğumlu olduğu biliniyor.

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