Cem Yılmaz'a mahkemeden sürpriz karar!

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin Türk Lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti.

Oyuncu Ahu Yağtu ile komedyen Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi.

Ünlü komedyen, boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz, dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı.

Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk Lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk Lirası nafaka ödemesini kabul etti.

Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk Lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı, istinaf mahkemesine başvurdu.

İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.

İstinaf mahkemesi, başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz, 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın 2 hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyor.