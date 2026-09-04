Çok kötü oldu ve yattı: PSG ile Galatasaray eşleşti: Beraldo ihtimali bitti
Galatasaray'da transferde büyük bir sürpriz daha yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da transferde büyük bir sürpriz daha yaşandı.
Galatasaray, Leipzig'den El Chadaille Bitshiabu'yu kiralayarak sol ayaklı stoper konusunu çözmüştü. Aslında ilk hedef PSG'den Beraldo'ydu. Ancak iki takım Şampiyonlar Ligi'nde eşleşti.
Galatasaray'da uzun süre Abdülkerim Bardakcı dışında sol ayaklı bir stoper yoktu. Yönetim, transfer döneminin son virajında Leipzig Kulübü'nden El Chadaille Bitshiabu'yu kiraladı. Fransız futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödendi. 21 yaşındaki savunmacının, 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da mevcut...
Aslında Galatasaray'ın solak stoperdeki önceliği PSG'den Beraldo'ydu... Fransız ekibiyle temasa da geçildi. Ve görüşmeler ilerlemişti. Ta ki Şampiyonlar Ligi kura çekimine kadar... İki kulüp, grup aşamasında rakip oldu. Sonrasında PSG, Brezilyalı futbolcuyu göndermekten vazgeçti. KRİTERE UYUYORDU 22 yaşındaki savunmacı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterini de karşılıyordu. Sarı-Kırmızılılar, Beroldo işinin yatması sonrasında El Chadaille Bitshiabu'ya yoğunlaştı. 1.96 boyundaki savunmacı kısa süre içinde bitirildi. Şampiyonlar Ligi listesine de eklendi.
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