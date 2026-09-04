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"En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir": Kur’an bülbülleri icazet aldı

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“En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir”: Kur’an bülbülleri icazet aldı

Hakkari’de Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 300 öğrenci, düzenlenen icazet merasiminde belgelerini aldı.

#1
Foto - "En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir": Kur’an bülbülleri icazet aldı

Hakkari Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okundu.

#2
Foto - "En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir": Kur’an bülbülleri icazet aldı

Törende konuşan Hakkari Vali Vekili Orçun Cüneyt Zor, dün düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali ile bugünkü icazet töreninin Hakkari ve ülke için güzel yarınların habercisi olduğunu söyledi.

#3
Foto - "En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir": Kur’an bülbülleri icazet aldı

Hafızları tebrik eden Zor, şunları kaydetti: "Gece gündüz demeden gayretle çalışarak Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen her bir gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler çok anlamlı ve güzel bir yolculuğa çıktınız. Rabbim yolunuzu açık, bilginizi ve ahlakınızı daim eylesin. Başarının gizli kahramanları olan ve evlatlarını bu yola teşvik eden anne ve babalarımıza, gece gündüz demeden evlatlarımızı nakış gibi işleyen hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek hafızlara ve ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

#4
Foto - "En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir": Kur’an bülbülleri icazet aldı

Hafızları, ailelerini ve eğitimlerinde emeği geçen hocaları tebrik eden Kışla, şöyle konuştu: "Allah nazardan saklasın. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Velileri tebrik ediyorum. İnşallah evlatlarınız sayesinde ahirette taç giyen anne ve babalar olursunuz. Hocalarımızı da unutmamak gerekiyor. En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir. Allah ömrünüzü bereketlendirsin ve ömrünüzün sonuna kadar Kur'an'ı yoldaşınız eylesin. Kur'an ve Peygamber ahlakıyla bir ömür yaşayın. Rabbim güzel işler yapmayı size nasip etsin. Bizim için değerlisiniz, bu ülkenin geleceği sizlersiniz."

#5
Foto - "En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir": Kur’an bülbülleri icazet aldı

Program, hafızlık belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

#6
Foto - "En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir": Kur’an bülbülleri icazet aldı

Törene Vali Yardımcıları Murat Güneş, Burak Gürbüz ve Murat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve din görevlileri katıldı.

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