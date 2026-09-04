“En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir”: Kur’an bülbülleri icazet aldı

Hafızları, ailelerini ve eğitimlerinde emeği geçen hocaları tebrik eden Kışla, şöyle konuştu: "Allah nazardan saklasın. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Velileri tebrik ediyorum. İnşallah evlatlarınız sayesinde ahirette taç giyen anne ve babalar olursunuz. Hocalarımızı da unutmamak gerekiyor. En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir. Allah ömrünüzü bereketlendirsin ve ömrünüzün sonuna kadar Kur'an'ı yoldaşınız eylesin. Kur'an ve Peygamber ahlakıyla bir ömür yaşayın. Rabbim güzel işler yapmayı size nasip etsin. Bizim için değerlisiniz, bu ülkenin geleceği sizlersiniz."